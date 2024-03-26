Âç³Ø¤ÇÁê¼¡¤°Ž¢¥µ¥¤¥Ð¡¼Èï³²Ž£ÁÀ¤ï¤ì¤ë3¤Ä¤ÎÍýÍ³
¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÂç³Ø¤¬¶µ¿¦°÷¤è¤êÂ¿¤¯¤Î³ØÀ¸¤òÊú¤¨¤ëÃæ¡¢Âç³ØÀ¸¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ïº¤Æñ¤Ê¤Î¤¬¼Â¾ð¤À¡Ê²èÁü¡§¥Ú¥¤¥ì¥¹¥¤¥á¡¼¥¸¥º 2 / PIXTA¡Ë
Âç³Ø¤ä¸¦µæµ¡´Ø¤Ë¤ª¤±¤ë¾ðÊóÏ³±Ì¤Ê¤É¤Î¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¦¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤¬¡¢ÅÙ¡¹È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿ÁÈ¿¥¤ËÂÐ¤¹¤ë¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤Ï¡¢°ìÈÌ´ë¶È¤Ø¤Î¹¶·â¤È¤É¤¦°Û¤Ê¤ë¤Î¤«¡£Âç³Ø¤¬»ý¤Ä¾ðÊó¤ÎÆÃ¼ìÀ¤äÁÀ¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¿Íºà¤ò³ÎÊÝ¤·¤Å¤é¤¤Âç³Ø¤Ï¤¤¤«¤Ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¡¢¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Âç³Ø±¡Âç³Ø¶µ¼ø¤Î¸åÆ£¸ü¹¨»á¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
Âç³ØÀ¸¤Ï¡Ö¤ªµÒÍÍ¡×¤À¤«¤éÂÐºö¤ò¶¯À©¤Ç¤¤Ê¤¤
--Âç³Ø¤Ë¤ª¤±¤ë¥µ¥¤¥Ð¡¼Èï³²¤ä¾ðÊóÏ³±Ì¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¤·¤Ð¤·¤ÐÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤ÎÆ°¸þ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤³¿ôÇ¯¡¢³ØÀ¸¾ðÊó¤¬Ï³±Ì¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ØÀ¸¤ÏÂç³Ø¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼ø¶ÈÎÁ¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö¤ªµÒÍÍ¡×¤Ç¤¹¡£´ë¶È¤¬¼«¼Ò¤Î¼Ò°÷¤Ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£´ÉÍý¤ò¶¯¤¤¤ë¤Î¤È°Û¤Ê¤ê¡¢¸ÜµÒ¤Ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£´ÉÍý¤òÅ°Äì¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÂç³Ø¤Ï¶µ¿¦°÷¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤ËÂ¿¤¤³ØÀ¸¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿´ÑÅÀ¤«¤é¡¢³ØÀ¸¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ïº¤Æñ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
--ÆÃ¤ËÂç³Ø¤¬ÁÀ¤ï¤ì¤ëÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
ÅìÍÎ·ÐºÑTech¡ß¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸¤Ï¤³¤Á¤é
Âç¤¤¯3¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£1¤ÄÌÜ¤Ï¡¢³ØÀ¸¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤Ç¤¹¡£³ØÀ¸»þÂå¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬½¢¿¦¸å¤â»È¤¤²ó¤·¤Þ¤¹¡£³ØÀ¸¤Î¾ðÊó¤ÏÁÀ¤¤¤ä¤¹¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾Íè¤è¤¤¡Ö¶â¤Å¤ë¡×¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¸Ä¿Í¾ðÊó¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£VIP¤ä¥»¥ì¥Ö¤Î¾ðÊó¤ÈÈæ¤Ù¤ì¤ÐÃ±²Á¤Ï°Â¤¤¤â¤Î¤Î¡¢³ØÀ¸¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÇÇäÇã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤Ç¤¢¤ì¤ÐÅýÀ©¤òÍø¤«¤»¤Æ¾ðÊó´ÉÍý¤ò¶¯À©¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³ØÀ¸¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¾ðÊó¤Ï³ØÀ¸¤«¤é¤â¤¢¤ëÄøÅÙÏ³¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤È³Ð¸ç¤·¡¢¤½¤ÎÁ°Äó¤ÇÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸åÆ£¡¡¸ü¹¨»á¡Ê¤´¤È¤¦¡¦¤¢¤Ä¤Ò¤í¡Ë¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Âç³Ø±¡Âç³Ø³ØÄ¹ NTT¸¦µæ½ê¤Ë¤ÆÊÂÎó¡¦Ê¬»¶½èÍý¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£µ»½Ñ¡¢¹â¿®Íê¥¯¥é¥¦¥É¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥Æ¥£¥°µ»½Ñ¡¢ID´ÉÍýµ»½Ñ¤Î¸¦µæ³«È¯Åù¤Ë½¾»ö¡¢NTT¾ðÊóÎ®ÄÌ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¸¦µæ½êÄ¹¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¡£ 2010Ç¯¤è¤êNTT¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¸¦µæ½êÄ¹¡£IEEE Computer Society¤ÎBoard of Governor¡¢2011Ç¯7·î¤è¤ê¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Âç³Ø±¡Âç³Ø¶µ¼ø¡£ 2015Ç¯11·î¤è¤êÆâ³ÕÉÜSIP ¥×¥í¥°¥é¥à¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡£2017Ç¯¤è¤êÆ±³Ø³ØÄ¹¡Ê¼Ì¿¿¤ÏËÜ¿ÍÄó¶¡¡Ë
2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢Âç³Ø¤¬»ý¤Ä³Ø½ÑÅªÀ®²Ì¤Ç¤¹¡£¹âÅÙ¤Ê³Ø½Ñ¸¦µæ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂç³Ø¤Ï¡¢Àè¿Ê´ë¶È¤Î±Ä¶ÈÈëÌ©¤ÈÆ±Åù¤«¤½¤ì°Ê¾å¤Ëµ®½Å¤Ê¾ðÊó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢»º´±³Ø¤Ç¶¦Æ±¸¦µæ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ï¡¢¹ñÎ©¤ÎÀè¿Ê¸¦µæµ¡´Ø¤ÈÆ±¥ì¥Ù¥ë¤Î¾ðÊó¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ì¤é¤ò¼é¤ëÅØÎÏ¤ä»ÅÁÈ¤ß¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
3¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¹¶·â¤Ë¤è¤ë¼Ò²ñÅª±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¶µ°éµ¡´Ø¤Î½ÅÍ×¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¶µ°é¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¡£¤³¤Î¡Ö»ö¶È·ÑÂ³À¡×¤òË¸³²¤·¤Æ¼ø¶È¤äÆþ»î¤ò¼Â»Ü¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¿È¤ÎÂå¶â¤òÍ×µá¤¹¤ë¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¹¶·â¤Ê¤É¤¬µ¯¤³¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£
Èï³²¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¡¢Âç³ØÀ¸¤Ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¶µ°é¤ò»Ü¤¹¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¾®Ãæ³ØÀ¸¤Î¤¦¤Á¤«¤é¡¢ÂçÀÚ¤Ê¾ðÊó¤ò¼é¤ë¼«¸Ê´ÉÍýÇ½ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¶µ°é¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤âÉ¬Í×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤À¤±¤Ç¤âÂÐºö¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢IT¤ÏÊØÍø¤ÊÊ¬¤À¤±¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÁá¤¯¤«¤éÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Æþ³Ø¡¦Â´¶È¤¬½Å¤Ê¤ë½Õ¤ËÂçÎÌ¤ÎIDÅÐÏ¿¤äÇË´þ¤¬É¬Í×
--¸½¾õ¤ÎÂç³ØÁÈ¿¥¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÎÀ©¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
º£¤ÎÂç³Ø¤Ï¤Û¤ÜIT¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¿Í³¤Àï½Ñ¤Ç´ÉÍý¤Ç¤¤ëµ¬ÌÏ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÀìÌç¤Î¶µ¼ø¤¬¤¤¤Ê¤¤¼Ò²ñ³Ø·Ï¤äÊ¸·Ï¤ÎÂç³Ø¤Ç¤â¡¢¥¯¥é¥¦¥É¤äAI¤ò»È¤Ã¤Æ¸¦µæ¡¦¹ÖµÁ¤ò¤·¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¼«ÁÈ¿¥¤À¤±¤ÇÂÐºö¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥ê¥¹¥¯¤ÎÍý²ò¤ÈºÇÄã¸Â¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤ÏÆâÉô¤Ç¼Â»Ü¤·¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐºö¤ÏÅ¬µ¹¥¢¥¦¥È¥½¡¼¥¹¤·¤Æ³°Éô¤ÎÀìÌç²È¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢³°Éô¤Ë»ÅÁÈ¤ß¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¡¢Âç³Ø¤¬¿¯Æþ¤äÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¤ò¸«Ê¬¤±¤ë¥í¥°¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ê¤É¤òÂÕ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¤è¤¯Ê¹¤¤Þ¤¹¡£Âç³Ø·Ð±Ä¤Ë·È¤ï¤ëÊý¡¹¤Ë¤Ï¡¢Ã¯¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ë¤«¤ÎÀÕÇ¤¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¡¢¥ë¡¼¥ë¤ò½å¼é¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÆâÉô¤ÎÂÎÀ©¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤ËÂç³Ø¤ÏËèÇ¯Â¿¤¯¤ÎÆþ³ØÀ¸¤ÈÂ´¶ÈÀ¸¤¬½Ð¤ë¤¿¤á¡¢½Õ¤ËÂçÎÌ¤ÎIDÅÐÏ¿¤ÈÇË´þ¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î´ÉÍý¤ÏÁêÅöÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã´Åö¼Ô¤Ë¤Ï³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£¤Ç¤Ï°ì³ç¤ÇID´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤ëÊØÍø¤Ê¥Ä¡¼¥ë¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤Î¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
--¶ñÂÎÅª¤ËÂç³Ø¤Ç¾ðÊóÏ³±Ì¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¤¾õ¶·¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
´ë¶È¤Ç¤âÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥·¥ã¥É¡¼IT¡×¤Ç¤¹¡£¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£´ÉÍý¼Ô¤Ëµö²Ä¤òÆÀ¤º¡¢ÆÈÃÇ¤Ç¥Ä¡¼¥ë¤ä¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Îã¤Ï¡¢Âç³Ø¤Ë¤â»³¤Û¤É¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¸¦µæ¼¼¤ÇÊØÍø¤µ¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢Â¿Ë»¤È¤Ê¤ëÆþ»îÁ°¸å¤Î»þ´ü¤Ë¥·¥ã¥É¡¼IT¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¡£
Ë»¤·¤¯¤Æ²È¤Ç¤â»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¤¤È½ª¤ï¤é¤º¡¢¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Î¾ðÊó¤ò¥³¥Ô¡¼¤·¤Æ»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤ì¤òËÉ¤°¤Ë¤ÏÂÐºö¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶µ¿¦°÷¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤ò¤·¤Ê¤¤¸¦µæ¤Ï¡Ö¤½¤ÎÄøÅÙ¤Î²ÁÃÍ¡×
--º£¸å¹Í¤¨¤é¤ì¤ëÂÐºö¤È¤·¤Æ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º£Æ¯¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Î1¤Ä¤¬¡¢Ê¸²Ê¾Ê¤¬Âç³Ø¤Ë¸øÊç¤ò¤«¤±¤ë¸¦µæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±þÊç¤¹¤ëÂç³Ø¤¬½Ð¤¹Äó°Æ½ñ¤Ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤ÎÈñÍÑ¹àÌÜ¤òÄÉ²Ã¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸¦µæ¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÈñÍÑ¤È¤ÏÊÌ¤Ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºöÈñÍÑ¤òÉ¬Í×¤È¤·¡¢»öÁ°¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤è¤¤¸¦µæ¤ò¤¹¤ë¤Û¤É¡¢¹¶·â¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¹¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤òÎ©¤Æ¤ë¤Ä¤â¤ê¤¬¤Ê¤¤¸¦µæ¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ÎÄøÅÙ¤Î²ÁÃÍ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
--Âç³Ø¤Ç¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤¬»×¤¦¤è¤¦¤Ë¿Ê¤Þ¤Ê¤¤Ãæ¡¢Âç³ØËÜÉô¤ä³ØÀ¸¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ËÃí°Õ¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
Âç³Ø¤ÎÍ½»»¤Î¤¦¤Á¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤Ë³ä¤±¤ë³Û¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤¿¤·¤«¤Ç¤¹¡£¸Â¤é¤ì¤¿Í½»»¤Ç¥¼¥í¥ê¥¹¥¯¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤ÏÌµÍý¤Ç¤¹¤«¤é¡¢²¿¤«¤¢¤Ã¤¿ºÝ¤ËÈï³²¤òºÇ¾®¸Â¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ºÇ½é¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤¤Ï¡¢³ØÀ¸¤Î¾ðÊó¤ò¼é¤ë¡¢Àè¿ÊÅª¤Ê¸¦µæ¤Î½ÅÍ×¾ðÊó¤ò¼é¤ë¡¢»ö¶È·ÑÂ³À¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¡¢¤³¤ì¤é¤Î¤É¤ì¤òÍ¥Àè¤¹¤Ù¤¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÂç³ØËÜÉô¡¢¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤ÉÉôÌç¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÌÜÅª¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Î¤¢¤êÊý¤ä´ÉÍýÊýË¡¤â°ã¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð³ØÀ¸¾ðÊó¤ÎÏ³¤ì¤òËÉ¤°¤Ë¤Ï¡¢ÉÔÉ¬Í×¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò¼è¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¤½¤Î´ÉÍý¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢Âç³Ø¤Î»ö¶È·ÑÂ³À¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Ëü¤¬°ì¤ËÈ÷¤¨¤ÆÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥¿¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¤¹¤°¤ËÉüµì¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ËÜ³Ø¤Ë¤Ï¡Ö¥×¥é¥¹¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ç¡¢°åÎÅ´Ø·¸¼Ô¤äÊÛ¸î»Î¤Ê¤É¸½ºß¤ÎËÜ¿¦¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤ËÄÉ²Ã¤·¤Æ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ò³Ø¤Ö¼Ò²ñ¿Í³ØÀ¸¤¬Â¿¤¯¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥«¥ì¥ó¥È¶µ°é¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢Âç³ØÁÈ¿¥Æâ¤Î¿Í¤ò¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÀìÌç¿Íºà¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â1¤Ä¤ÎÆ»¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÊÃ«Àî ¹Ì°ì ¡§ ¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë