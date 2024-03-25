大手総合商社・伊藤忠商事が、アニメ事業に参入することを発表した。伊藤忠商事は、スカパーJSATが2024年4月1日に設立予定の、アニメを中心とした映像コンテンツの企画・制作投資・販売・および周辺事業を行う「株式会社スカパー・ピクチャーズ」に出資し、アニメ事業に参入するという。昨今日本のアニメ市場は世界的な人気を背景に海外売り上げが拡大しているいっぽうで、キャラクターグッズなどの関連商品の展開が未成熟で、今後