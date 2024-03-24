新しい展開は見られないまま、３月28日に東京地裁での第１回口頭弁論が迫りつつある『松本人志性加害問題』。そのかわり松本の“取り巻き”たちが騒がしくなっている。今月に入り、松本をめぐる週刊誌報道に対し、X（旧Twitter）で怒りの投稿をしたのは、セクシー女優の霜月るなだ。《松本人志さんの件について私はあんな嘘だらけの記事の内容に対して許せないから書きます》で始まる彼女の投稿は『週刊文春』（２月15日号）の記事