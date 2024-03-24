チェーンストア研究家・批評家の筆者（26歳）が、渋谷周辺にあるLUUPの全ポート100カ所を回る企画。後編です（筆者撮影）前回は、はやりのLUUPの実力を試すべく、渋谷周辺の100カ所のポート（LUUPが置いてある場所）を巡った様子をレポートした。関連記事：話題の｢LUUP｣徹底的に調べてわかった"実力"今回は、その結果見えてきた、LUUPの特長や問題点、その可能性について考えてみたい。それぞれ、「システム」「機械そのもの」「ポ