【モデルプレス＝2024/03/23】お笑いコンビ・サンドウィッチマンの伊達みきおと富澤たけしが、23日放送の「サンドウィッチマン ザ・ラジオショー サタデー」（ニッポン放送／毎週土曜13時〜）に出演。伊達の姪っ子が人気声優であることを初めて告白した。【写真】サンド伊達みきおの姪っ子である人気声優◆伊達みきお、人気声優が姪っ子だったこの日の放送には、声優の伊達さゆりがゲスト出演。最初、初対面のように話す3人だった