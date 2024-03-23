スペイン１部バルセロナの有力なサポーター団体がホームで開催される欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）準々決勝パリ・サンジェルマンフランス＝ＰＳＧ）戦のチケット高騰に反発した。バルセロナはホームでＰＳＧと激突する欧州ＣＬ準々決勝第２戦（４月１６日）のチケットを販売中。同国紙「スポルト」によると、現時点の最安チケットは２３０ユーロ（約３万７５００円）でゴール裏かサイドスタンドという。この値段設定に、