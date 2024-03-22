北朝鮮戦の中止を受け、日本代表も活動終了…森保一監督は試合機会を失い「残念に思う」超ワールドサッカー

北朝鮮戦の中止を受け日本代表も活動終了へ 森保一監督「残念に思う」

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 21日の北朝鮮戦で、日本が1-0で勝利した21日の試合
  • JFAは22日、北朝鮮代表戦の中止発表を受け、声明を発表した
  • 森保一監督は「より多くの選手を起用できなくなった」と残念に思うと語った
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