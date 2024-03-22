U―23日本代表は22日、サンガスタジアムでの国際親善試合でU―23マリ代表と対戦。試合開始2分に平河悠（23＝町田）が先制ゴール。ネット上が騒然となった。パリ五輪アジア最終予選（来月15日開幕、カタール）へ向け重要な一戦で日本が先制に成功。前半2分、右サイドからのフリーキックをMF山田が中央に入れると、Fこぼれ球を拾ったMF平河がシュート。右ゴールポストを叩いたボールがそのままゴールに吸い込まれ、電光石火の得