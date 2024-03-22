今年でTVアニメ放送10周年を迎える『東京喰種トーキョーグール』。放送終了から数年の沈黙を破り、特設ティザーサイトが突如公開され、公式Xの投稿も再開された。特設サイトならびに、公式Xからの続報が期待される。併せて、アニメ放送10周年を記念して、studioぴえろ公式YouTubeチャンネルにてTVアニメ『東京喰種トーキョーグール』全48話とOVA2作品が、2024年4月5日（金）より無料配信開始。こちらも併せてチェックしてほしい。