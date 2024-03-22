【AFP＝時事】米アイダホ州で21日、前日朝に自傷行為とみられる傷の治療のため搬送された病院から逃走していた受刑者が拘束された。拘束されたのは、地元の白人至上主義団体アーリアン・ナイツ（Aryan Knights）に所属するスカイラー・ミード容疑者。2016年に警察官を襲撃した罪で服役していた。また、脱獄に協力したニコラス・ウンフェノール容疑者も逮捕された。病院から逃走する際に起きた銃撃戦で、刑務官3人が負傷。両容