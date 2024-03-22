市制７０周年を迎える東京都府中市が、「ふるさと納税返礼品」として、東京競馬場の特別観覧室への招待メニュー（４月２７日、６月８日など開催）を発表し、４月開催分の申し込みを受け付けたところ、「即日完売」の人気となった。招待メニューを設定したのは「府中市制施行７０周年記念競走」で、普段は入れない特別な部屋で馬券を買ったり、屋上バルコニーで観戦したりでき、食事も楽しめる。２０万円の寄付が必要で定数は各