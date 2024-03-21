元スウェーデン代表FWズラタン・イブラヒモビッチ氏の普段とは異なる姿が話題だ。昨シーズン限りで現役を引退し、2023年末にミランのアドバイザーに就任したイブラヒモビッチセリエAで2位にはつけるものの、首位インテルに独走を許すチームのさらなる強化にいそしんでいる。そのイブラヒモビッチ氏が自身のSNSを更新。「モナリザ」のコメントとともに、普段は結んでいる長髪をほどいた姿を白黒に加工した写真を投稿した。2010年