【モデルプレス＝2024/03/20】実業家の“ひろゆき”こと西村博之が20日、京セラドーム⼤阪で開催されたファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2024 SPRING＆SUMMER」（以下、関コレ）に出演した。【写真】ひろゆき、ランウェイで行った“珍行動”◆ひろゆき令和6年能登半島地震」受けメッセージひろゆきは、ジャケットに蝶ネクタイを合わせたフォーマルなコーディネートで登場。爪には白地のネイルも施されており、普段