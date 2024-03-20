よく知られた化学実験の定説に疑問を持ち、新たな説を示した仙台三高（仙台市宮城野区）の生徒が、5月、米国で開かれる国際大会で、成果を発表する。研究したのは、1年の大場誠也さんと志田京太郎さん。自然科学部に入部し、火であぶった白金の箔（はく）に水素ガスが吹き付けられると、爆発的に燃える実験を見て驚いた。2人は「水素に火などのエネルギーを与えていないのに、なぜ爆発するのか興味を持った」と振り返る。こ