【パリ時事】「水の都」と称されるイタリア北部ベネチアで２５日、日帰り客に１人当たり１日５ユーロ（約８３０円）の「入場料」を課すオーバーツーリズム（観光公害）対策が始まる。７月までの週末を中心に試行。人混み抑制効果がどの程度あるか注目を集めそうだ。１９８７年に国連教育科学文化機関（ユネスコ）の世界遺産に登録されたベネチアの市議会は昨年９月、入場料の導入を可決。コロナ禍で遠のいた客足の回復に水を差