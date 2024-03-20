元横綱・白鵬宮城野親方。弟子の暴力問題で“師匠剥奪”処分を受けているが、相撲協会に送られたとされる宮城野親方の“取り巻き”による暴行トラブルの告発文の存在が明らかに。今後、宮城野部屋が「閉鎖」に向かうとも報じられているなかで、相撲協会はどのような処分を下すのか。【全3回の第3回。第1回から読む】【図解】周りの親方たちはどう見ているのか元白鵬宮城野親方を取り巻く環境一門内も「近づきたくない」