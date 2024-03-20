元横綱・白鵬の宮城野親方。弟子の暴力問題で“師匠剥奪”処分を受けているが、相撲協会に送られたとされる宮城野親方の“取り巻き”による暴行トラブルの告発文の存在が明らかに。今後、宮城野部屋が「閉鎖」に向かうとも報じられているなかで、相撲協会はどのような処分を下すのか。【全3回の第3回。第1回から読む】【図解】周りの親方たちはどう見ているのか元白鵬・宮城野親方を取り巻く環境一門内も「近づきたくない」