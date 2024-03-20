日本風居酒屋に「売国奴」と書いた写真をＳＮＳに投稿して炎上した２０２０東京オリンピック（五輪）アーチェリー３冠の安山（アン・サン、２３）が結局自身の発言に対して謝った。安山は１９日午後、インスタグラムに載せた長文の立場文で「最近、私の言動により心の傷を負った業者代表、店主の方々、関連外食業に従事するすべての方々と国民の皆様に心よりお詫び申し上げる」と明らかにした。これに先立って、安山は１６日、自身