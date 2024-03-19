ハイパフォーマンスコンパクトセダンとはサイズは小さいながらも高級車の技術を凝縮したトヨタのセダンがありました。その高級セダンにハイパフォーマンスエンジンを換装した個体が中古車市場で発見されました。最速!? 「小さな高級車」が凄かった（画像提供：GOODS）近年でこそSUVが高いシェアを誇っていますが、ひと昔前には高性能・高級志向といった特徴を持ったセダンが色々とありました。【画像】「えっ…！」超スゴ