鹿島アントラーズやシャルケで活躍した元日本代表DFの内田篤人氏が、MCを務めるDAZNの『内田篤人のFOOTBALL TIME』で、パリ五輪を目ざすU-23日本代表で期待する選手を挙げた。４月には五輪予選を兼ねたU-23アジアカップを控えているチームで、とくに注目している選手について、内田氏が「調子も見て、いま荒木じゃないかな」と一番に名前を挙げたのが、新天地のFC東京で開幕４戦４発と躍動しているMF荒木遼太郎だった。「いま