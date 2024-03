アメリカの大手航空機メーカー・ボーイングの製造基準について内部告発したジョン・バーネット氏が遺体で見つかった件について、生前バーネット氏と親しくしていたという人物が「自殺なんてあり得ない」と話していることが明らかになりました。'If anything happens, it's not suicide': Boeing whistleblower's prediction before deathhttps://abcnews4.com/news/local/if-anything-happens-its-not-suicide-boeing-whistleblowe