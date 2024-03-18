フジテレビの伝統枠“月9”の苦戦が続いている。全話平均の世帯視聴率は、2023年7月期の「真夏のシンデレラ」が5.6％、10月期の「ONE DAY〜聖夜のから騒ぎ〜」が5.3％。そして18日に最終回を迎える今期の永野芽郁（24）主演「君が心をくれたから」も、これまでの10話平均で5.7％だ（関東地区＝ビデオリサーチ調べ）。永野芽郁はフジ月9大苦戦でも心配ご無用 「悠仁さまが熱視線！」報道が強力な“援護射撃”に世帯視聴率はもと