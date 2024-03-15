【AFP＝時事】米電気自動車（EV）大手テスラ（Tesla）の車が、先住民の彫刻のような巨石頭に押しつぶされている──事故現場ではなく、テスライーロン・マスク（Elon Musk）最高経営責任者（CEO）を挑発したかったというメキシコ人アーティストの作品だ。彫刻家のチャビス・マルモル氏（42）はこれまで車を持ったことがなく、普段は主に自転車で移動している。青いテスラ「モデル3」の上に重さ9トンの彫刻を落とした作品は、