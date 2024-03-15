マクドナルドシステム障害が発生し、臨時閉店している店舗も出ています。【映像】システム障害で臨時閉店している店舗マクドナルドでは、午後3時ごろから一部の店舗でレジのシステム障害が発生しました。キャッシュレスなどオンラインでの決済ができなくなっているほか、スマホでのモバイルオーダーも使えない状態です。「神田の店舗です。システムがダウンしているということで、張り紙があります」（郄瀬記者）店