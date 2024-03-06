侍ジャパン強化試合、日本代表５−０欧州代表」（６日、京セラドーム大阪）侍ジャパンの４番手として六回からマウンドに上がった山下舜平大が、初球に１５８キロをマークして京セラドームをどよめかせた。２回を１安打無失点に抑え、代表デビュー戦を飾った。初球、いきなりスピードガン表示が「１５８」と出ると、スタンドからざわめきがわき起こった。昨季、高卒３年目でパ・リーグ新人王を獲得した右腕。その高いポテン