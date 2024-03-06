6日午後7時10分ごろ、神奈川県伊勢原市高森台にあるトンネル状の農業用水路で「作業員が倒れて意識がない」と119番通報がありました。警察と消防によりますと、現場にいた20代から70代の男性作業員6人が病院に運ばれ、そのうち3人（21歳、49歳、62歳）の意識がないということです。【写真を見る】【速報】神奈川・伊勢原市のトンネル状用水路で作業員6人が救急搬送3人意識不明トンネル内側の鉄板の塗装作業中の事故か近隣住民