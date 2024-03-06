大きな病気や怪我は誰にでも起こりうるものですが、いざ当事者にならないと治療の大変さは分からないもの。そこにかかるお金の話も同様です。ここではAll Aboutが実施しているアンケート調査から、さまざまな病気や怪我について、実際にかかったお金のリアルな実例を見ていきます。今回は千葉県在住37歳女性のケースを紹介します。回答者プロフィール回答者本人：37歳女性同居家族構成：本人、夫（38歳）、子（10歳）、子（4歳）居