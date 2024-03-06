YouTuberのヒカルさんが2024年3月5日、自身のチャンネルに公開した動画の中で、2人組YouTuber「スカイピース」のテオさんが「イジメられています」などと主張したことをめぐり持論を語った。「メンタル弱いやつは多分去るべきよ」テオさんは2月23日に公開したYouTube動画で、1月頃からX上で流行していた「テオくん頑張れ！」というフレーズに反応したところ、「本人出てくるのはちゃうなぁ」「しらけるわぁ」などと言われたとして