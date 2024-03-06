Prime Videoのサービス「ウォッチパーティ」が、2024年3月31日をもって終了することが、Amazonの公式サイトで発表された。【画像】えっ…突然の告知『ウォッチパーティ』サービス終了の説明全文サイトでは「ウォッチパーティは、2024年3月31日をもって提供を終了する予定です」と告知。「現時点では類似の機能の提供の予定はございませんが、Prime Videoは引き続きお楽しみいただけます。ご不明点等がございましたらカスタ