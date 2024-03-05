「わかさ生活」のマスコットキャラクター、ブルブルくんのぬいぐるみキーホルダーが付いた「わかさ生活 ブルブルくん ブルブル震える！ ぬいぐるみキーホルダーBOOK」が、4月5日（金）から、「ローソン」限定で発売される。【写真】かわいい！ブルブル震える、ブルブルくんのキーホルダー詳細■かわいい手のひらサイズ今回登場する「わかさ生活 ブルブルくん ブルブル震える！ ぬいぐるみキーホルダーBOOK」は、ブルーベリー