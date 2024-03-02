23日、イタリアでクロアチア人ダイバー、ヴァレンティーナ・カフォラさんが氷の下140メートルを1分40秒の無呼吸で泳ぎ、ギネス世界記録を更新した。大雪の中、水温3℃でのこの挑戦は、彼女の努力が報われる形となった。ボンベも背負わず泳ぐイタリアで、凍った湖に入る女性。水中に潜ると、氷の下を真っすぐ泳いでいく。女性はボンベも背負わず、スイスイと泳ぐ。後ろからカメラがついて行くが、酸素ボンベを背負っている。23日、