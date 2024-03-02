漫画大国・日本に静かな危機が迫っている。理由は、次世代のデジタル漫画「ウェブトゥーン」の台頭だ。聞き慣れない言葉かもしれないが、ウェブトゥーンは英語の「Web（ウェブ）」と漫画を意味する「Cartoon（カートゥーン）」を組み合わせた造語になる。スマートフォンで読むことを前提に描かれた新たな漫画の表現形式で、IT先進国の韓国で発展した。最大の特徴は縦長のスマホ画面に合わせて、コマを縦一列に並べて配置して