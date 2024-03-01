１日の東京株式市場で日経平均株価（２２５種）は、取引時間中の史上最高値を３営業日ぶりに更新した。一時、前日終値（３万９１６６円１９銭）に比べて２６０円以上上昇し、２月２７日の取引時間中の高値である３万９４２６円２９銭を超えた。日経平均は３万９４００円台で推移している。