0-4の3回から3番手で登板、2被弾など苦しい投球となった■レイズ ー ブレーブス（日本時間1日）レイズとマイナー契約を結び、招待選手としてスプリングトレーニングに参加している上沢直之投手が2月29日（日本時間3月1日）、ブレーブスとのオープン戦に初登板。2回8安打7失点で、防御率31.50の苦しいデビュー戦となった。0-4の3回から3番手で登板すると、3ランを浴びるなどこの回一挙6失点。2イニング目となった4回にも被弾し