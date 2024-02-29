思わぬ事故に遭ってしまった時に、怪我を治すまでの保険金が貰えるのはとっても助かりますよね。しかし中にはその制度を悪用し、保険金をだまし取ろうとする人もいるそうです。今回は長引く怪我をした知り合いのいる、私の知人に聞いたお話を紹介いたします。 コルセット それからしばらくしてから、Fさんがサポーターを外したまま外出していたところを保険会社の人に見られてしまったようで、保険金の給付