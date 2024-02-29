東京みやげブランド「東京ばな奈ワールド」は、3月1日（金）から、20年の時を超え復活した「東京ばな奈の伝説のメロンパン」を、JR東京駅東京駅一番街内にある「東京ばな奈s」で発売する。【写真】お土産にぴったり！「東京ばな奈の伝説のメロンパン」詳細■バナナカスタードを詰め込んだメロンパン今回登場する「東京ばな奈の伝説のメロンパン」は、東名高速サービスエリア“EXPASA海老名（下り）”限定で販売され、話題