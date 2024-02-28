女子サッカーパリ五輪アジア最終予選▽第２戦日本―北朝鮮（２８日、国立競技場）２大会連続６度目の五輪を目指す日本（ＦＩＦＡランク８位）は、パリ五輪アジア最終予選第２戦・北朝鮮（同９位）の先発メンバーを発表した。中立地のサウジアラビア・ジッダで行われた第１戦は０―０のドロー。国立決戦での勝者がパリ五輪の切符をつかむ構図となった。池田太監督は第１戦からスタメン２人を変更。ＤＦ北川ひかる（ＩＮ