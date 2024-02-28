２７日放送のテレビ朝日「ロンドンハーツ」では、もし地球上に男女１３人しかいなかったら誰を選ぶかをテーマにした「究極恋愛シミュレーション・ラブマゲドン」が行われた。今回は「バツあり女性＆独身男性」。盛山晋太郎が熊田曜子を指名し「容姿は完璧じゃないですか。男を骨抜きにするサキュバスのような」と絶賛。「熊田さんになら何されてもいい」と求愛した。熊田は「ありがとうございます」と妖艶に返したが、逆指名