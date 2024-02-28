故障車を楽に移動させる方法とは警視庁警備部災害対策課が公式SNSクルマが故障した際の対処法を投稿。一体どんな内容なのでしょうか。故障で動かない…条件が揃えば楽に動かせる方法も？（画像はイメージ）クルマが故障した時の移動方法について、警視庁警備部災害対策課（@MPD_bousai）の公式X（旧Twitter）は以下のように投稿。【画像】「えっ…！」これが故障車を「楽に動かす方法」です！「クルマが故障したとき、楽に移