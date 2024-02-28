2023年5月、週刊文春に女性職員に対するセクハラ疑惑を報じられ、第三者委員会の調査で実に99ものセクハラが認定された、岐阜県岐南町の小島英雄町長(74)が28日会見し、調査について「中立的ではない」「偏見がある」と批判した上で、5月末までに辞めると表明した。小島市長は第三者委員会の調査報告書で、尻を触ったり背後から抱きつく、「俺の足はきれいや」と言いながら足を見せつけるなどのセクハラ行為以外に「出産はまだか」