この日、大阪府岸和田市にあるショッピングモール「ラパーク岸和田」に立ち寄った、ラボートニク（@lyublyupiter）さん。フードコートにあるインド料理店でドリンクを単品でオーダーしたところ、予想外の展開が待ち受けていました。【写真】こちらも、お得なランチメニュー「とあるフードコートのインド料理屋でチャイ（190円）を頼んだらナンも付いてきて笑ってしまった」そうつぶやき、ラボートニクさんがX（旧Twitter）に投稿し