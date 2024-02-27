なでしこジャパンの最終決戦が?ガラガラ?危機だ。サッカー女子パリ五輪アジア最終予選北朝鮮戦の第２戦（２８日、国立）を控え、２７日に両チームが公式練習と会見を行った。なでしこジャパンの池田太監督は「選手たちは多くのサポーター、声援で背中を押していただきたい。ぜひ国立に足を運んで応援していただきたい」と呼びかけた。試合前日の会見で指揮官が異例の訴えを行った理由は、チケットの厳しい販売状況にある。