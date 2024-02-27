ブラジル在住の美容師の男性は2022年12月、火傷で髪を失った9歳男児に人工毛ウィッグを装着する施術を行った。子供への施術は初めてだったという男性はその後、男児の笑顔に心を動かされ、「同じような境遇の子はもっとたくさんいるに違いない。トラウマを抱えた子に笑顔を届けたい」と無償サービスを開始。SNSに投稿された動画が大きな感動を呼んでいる。ネットメディア『Bright Side』などが伝えた。【この記事の他の写真を見る