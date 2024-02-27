小学館と協議の結果、4月期としての制作を見送ることにいたしました」【写真】『セクシー田中さん』騒動で炎上の美人脚本家・相沢友子の歌手時代2月21日、日本テレビからドラマの制作中止が発表された。4月期に、小学館が発行する西炯子先生の漫画『たーたん』を原作としたドラマを放送予定だったが、お蔵入りとなってしまった。《大事な決定だと思います》「ほかでもない、『セクシー田中さん』問題の余波です。原作者の芦原