近年、UFO問題をめぐる米当局の動きが活発化している。そうしたなか、機密情報の公開に前向きとされるトランプ氏が大統領に返り咲けば、任期中にも「地球外知的生命体」の存在が明らかになる可能性があるというのだ。【前後編の前編。後編を読む】【写真】いったい何なのか？米海軍パイロットが撮影した未確認航空現象もう隠し通せない今年11月の米大統領選に向けドナルド・トランプ氏の優勢が報じられるなか、米国防総省やN