Google検索結果をフィルタリングする「ニュース」タブが一部のユーザーに表示されていないことがわかりました。Googleは「ユーザーの好みを理解するためのテスト」と述べ、ニュースタブを完全に削除する予定はないと説明しました。Google tests removing the News tab from search results | Nieman Journalism Labhttps://www.niemanlab.org/2024/02/why-is-the-news-tab-missing-from-some-google-search-results/Google Search