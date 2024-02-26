2月26日深夜に放送されたフジテレビ系『おかべろ』にて、ナインティナイン岡村隆史が、FUJIWARA原西孝幸ロンドンブーツ1号2号・田村亮と共同で釣り動画などをアップしているYouTubeチャンネル『原西フィッシング倶楽部』について語った。【関連】岡村隆史、“喋るようになってきた”娘の成長にほっこり「可愛らしいですね」番組トークの中で、ゲストの千秋が自身のYouTubeチャンネルは事務所が動いてくれなかったため、独学