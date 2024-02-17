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受刑者に「さん」付け ほんこんが猛反対「見当違いやと思う」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 法務省が受刑者の呼び捨てを4月から全面的に廃止すると発表した
  • ほんこんは17日のラジオで、「俺は見当違いやと思う」と猛反対
  • 「被害者の方がおられるというのを全く無視してるよな」と語った
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