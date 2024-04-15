米カリフォルニア州の閑静な住宅街で今月4日朝、速度超過でカーブを曲がりきれなかった車が、民家の車庫に突っ込んだ。車が宙を舞う様子は近所のドアベルカメラが捉えており、米ニュースメディア『KTVU FOX 2』などが伝えて拡散している。【この記事の動画を見る】カリフォルニア州南部フルパバレーで4日午前6時30分頃、黒のセダンが左カーブを曲がりきれずに暴走し、民家の車庫に突っ込んだ。斜め向かいに住むリチャード・ヘルナ