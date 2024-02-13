夫の度重なる不倫に、何も感じない妻なんてそういないはず。ショックで離婚したいと思ってもまったくおかしくありません。今回はそんな「不倫しまくる夫」がいながらも、あえて離婚しない選択をした妻の話を紹介します。息子「これからも3人一緒に暮らそうね」「私の夫は医師。親の病院を継いで院長をしている。夫は医師である上に優しいのでモテる。で、私と結婚後もたびたび看護師や患者と不倫している。すごく嫌で、何度も不倫