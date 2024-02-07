娘の無事を報告する「いわいのふ健」さんのポスト。頭を下げる動画つきだJ-CASTニュース

行方不明の娘の情報を求めていた俳優・いわいのふ健 見つかったことを報告

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 中学生の娘が行方不明だとして、情報提供を求めていた俳優・いわいのふ健
  • 6日深夜、娘が無事に見つかったことをSNSで報告した
  • 投稿には、無事を喜ぶ声が相次いで寄せられている
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